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04.04.2020 (08:17)

В Сахалинской области стартовал весенний призы с повышенными мерами сохранения здоровья призывников

В рамках стартовавшего весеннего призыва около пятисот граждан спланировано призвать на военную службу в Сахалинской области. Первая отправка призывников состоится в конце мая текущего года. Практически все призывники будут распределены по воинским частям Восточного военного округа, а часть из них останутся в соединениях, дислоцированных в Сахалинской области.

Основной задачей на пунктах сбора области и районных комиссариатах является принятие мер по сохранению здоровья призывников. Для профилактики и  предупреждения инфекционных заболеваний все места сбора призывников оборудованы постами медицинского контроля, бактерицидными облучателями, а также имеется необходимый запас индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих растворов. По прибытию в воинские части с новобранцами будет проведён комплекс карантинных мероприятий.

На сборном пункте призывники будут обеспечены установленной военной формой одежды, средствами личной гигиены и банковской картой для получения денежного довольствия, а также призывникам выдадут специальную пластиковую карту с биометрическими данными, которая является дополнением к военному билету военнослужащего.

Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ
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