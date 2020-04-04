04.04.2020 (05:16)

В Восточном военном округе продолжатся перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) продолжаются мероприятия по переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

Обслуживание техники проводится как в пунктах постоянной дислокации, так и в полевых условиях.

В парковых зонах развернуты специализированные посты, на которых механики-водители и экипажи боевых машин выполняют работы по обслуживанию аккумуляторных батарей, проводят проверку работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки, замену масел, смазок и охлаждающих жидкостей.

Качество подготовки и выполненные работы по переводу вооружения и военной техники к летним условиям эксплуатации, а также обеспеченность горюче-смазочными материалами согласно установленных норм, контролируется специальными комиссиями.

Всего в подразделениях Восточного военного округа будет обслужено более 30 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице