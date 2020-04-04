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04.04.2020 (07:00)

Более 1300 воинских захоронений и 1500 памятников восстановят военнослужащие Восточного военного округа к Дню Победы

В ходе подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Восточном военном округе проводятся работы по реставрации и благоустройству памятных мест.

Соответствующие указания дал командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко.

В ходе масштабной работы на территории Восточного военного округа предстоит навести порядок на 1300 воинских захоронениях и братских могилах, облагородить более 1500 мемориалов и памятников, восстановить портреты и фамилии героев и участников Великой Отечественной войны на монументах, провести ремонт и покраску ограждений и плит, отреставрировать  более 300 мемориальных досок 

Следует отметить, что на данный момент в округе уже включено в реестр и паспортизировано 1258 воинских захоронений из более чем 1300. Данная работа продолжается.

Традиционно 9 мая в День Победы почётные караулы и военнослужащие подразделений Восточного военного округа возложат цветы на братские могилы и проведут ритуалы отдания воинских почестей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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