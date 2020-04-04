04.04.2020 (06:20)

Военнослужащие ВВО отрабатывают тактику действий по защите военных объектов от незаконных вооруженных формирований

В соединениях и войсковых частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, проведена масштабная тренировка с подразделениями антитеррористической защищенности, по отражению нападения условного противника на объекты военной инфраструктуры. По замыслу тренировок «неприятиль» с целью дестабилизировать обстановку и произвести захват объектов материального обеспечения и систем связи.

При получении сигнала военнослужащие отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в условные районы, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также проведению операции по ликвидации банд-формирований.

Особое внимание командиры частей уделили вопросам организации управления, с помощью переносных автоматизированных систем. Так с помощью многофункциональных радиостанций комплекса «Азарт», командирами подразделений, в ходе операции, корректировались тактика действий, и выполнение огневых задач, подчиненным личным составом.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе взрывчатых материалов, дымовых шашек и гранат, а также световых и звуковых сигналов.

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