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04.04.2020 (06:41)

Кибертурниры популярной военизированной компьютерной игры устраивают юнармейцы Дальнего Востока

Юнармейцы дальневосточных регионов, находящихся в зоне ответственности Восточного военного округа, активно создают команды и принимают участие в  стартовавшем дистанционном турнире «Кибервесна» популярной военизированной компьютерной игры про танковые бои времен Великой Отечественной войны.

Кибертурнир продлится ежедневно как в командном зачете по три игрока, так и индивидуальном. Имеется возможность просматривать прямые трансляции виртуальных боев и болеть за участников.  Организаторами проекта являются Главный штаб ВВПОД «Юнармия» и Ассоциация Компьютерного Спорта.  Состязания продляться до конца месяца.

Турнир проводится в домашних условиях с соблюдением требований самоизоляции и призван сплотить коллективы, а также развить у юных патриотов интерес к технике, оружию и событиям Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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