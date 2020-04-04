04.04.2020 (06:41)

Кибертурниры популярной военизированной компьютерной игры устраивают юнармейцы Дальнего Востока

Юнармейцы дальневосточных регионов, находящихся в зоне ответственности Восточного военного округа, активно создают команды и принимают участие в стартовавшем дистанционном турнире «Кибервесна» популярной военизированной компьютерной игры про танковые бои времен Великой Отечественной войны.

Кибертурнир продлится ежедневно как в командном зачете по три игрока, так и индивидуальном. Имеется возможность просматривать прямые трансляции виртуальных боев и болеть за участников. Организаторами проекта являются Главный штаб ВВПОД «Юнармия» и Ассоциация Компьютерного Спорта. Состязания продляться до конца месяца.

Турнир проводится в домашних условиях с соблюдением требований самоизоляции и призван сплотить коллективы, а также развить у юных патриотов интерес к технике, оружию и событиям Великой Отечественной войны.

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