Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.04.2020 (06:33)

Связисты Амурского объединения ВВО построили устойчивую защищенную сеть каналов связи на цифровых радиорелейных станциях

В соединении связи общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированном на территории Амурской области, отработали задачу по установлению защищенных каналов связи с помощью современных цифровых радиорелейных станций. Занятия проводились с повышенными мерами маскировки в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Расчеты станций скрытно совершили марши на указанные схемой точки построения сети связи и провели развертывание и маскировку. Контроль маскировки и координация осуществлялась при помощи беспилотной авиации.

В указанное время станции быстро развернули защищенные линии связи и обеспечили передачу важной информации между командным пунктом объединения и подчиненными силами. Также в ходе отработки задач, связисты отработали  новые способы, позволяющие быстрее организовывать каналы защищенной видеоконференцсвязи  между подразделениями в полевых условиях.

Современные радиорелейные станции, поставляемые в войска округа, оснащены аппаратурой определения координат и могут реализовывать топографическую привязку через российскую глобальную спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, что позволяет совершать скрытные марши и занимать необходимый район привязки в любое время суток.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Приморском общевойсковом объединении прошел конкурс по полевой выучке среди разведчиков ВВО
Военнослужащие общевойсковой армии ВВО в Бурятии приступили к сдаче контрольной проверки
Экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ провели совместное учение с бомбардировщиками Ту-22м3 дальней авиации ВКС России
В соединении морской пехоты ТОФ на Камчатке завершился конкурс «Воин мира»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false