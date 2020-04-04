04.04.2020 (06:33)

Связисты Амурского объединения ВВО построили устойчивую защищенную сеть каналов связи на цифровых радиорелейных станциях

В соединении связи общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированном на территории Амурской области, отработали задачу по установлению защищенных каналов связи с помощью современных цифровых радиорелейных станций. Занятия проводились с повышенными мерами маскировки в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Расчеты станций скрытно совершили марши на указанные схемой точки построения сети связи и провели развертывание и маскировку. Контроль маскировки и координация осуществлялась при помощи беспилотной авиации.

В указанное время станции быстро развернули защищенные линии связи и обеспечили передачу важной информации между командным пунктом объединения и подчиненными силами. Также в ходе отработки задач, связисты отработали новые способы, позволяющие быстрее организовывать каналы защищенной видеоконференцсвязи между подразделениями в полевых условиях.

Современные радиорелейные станции, поставляемые в войска округа, оснащены аппаратурой определения координат и могут реализовывать топографическую привязку через российскую глобальную спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, что позволяет совершать скрытные марши и занимать необходимый район привязки в любое время суток.

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