04.04.2020 (06:00)

Морской авиации Тихоокеанского флота исполнилось 88 лет

В авиационных гарнизонах ТОФ отмечают годовщину создания Морской авиации флота.

4 апреля 1932 г., при штабе Морских сил Дальнего Востока был создан отдел морской авиации. Боевое крещение авиация ТОФ получила в августе 1938 года во время ожесточенных боев у озера Хасан. Авиаторы-тихоокеанцы с честью выполнили приказ и по разгрому милитаристской Японии. До конца войны ВВС ТОФ потопили свыше 30 транспортов, два эсминца и четыре танкера.

За мужество, отвагу и боевые заслуги восемь частей были преобразованы в гвардейские, две дивизии и три полка удостоены почетных наименований. Пятнадцати авиаторам присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенный период авиация Тихоокеанского флота стала реактивной, всепогодной, ракетоносной.

Современная морская авиация Тихоокеанского флота состоит из истребительной, противолодочной, транспортной и базируется на аэродромах в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях. Части морской авиации флота выполняют задачи по поисково-спасательному обеспечению деятельности сил флота, десантированию подразделений морской пехоты и специальных групп, ведению воздушной разведки, обеспечению испытаний новейших образцов вооружения и военной техники и осуществляют воздушную перевозку личного состава.

По итогам 2019 учебного года летчики морской авиации Тихоокеанского флота провели в воздухе почти 7 тысяч часов и превысили ранее спланированные показатели. Проведено 10 летных тактических и 10 тактико-специальных учений, из них 5 в ночное время суток. Также проведено несколько летных тактических учений беспилотных летательных аппаратов.

Летчиками в полигонах боевой подготовки выполнено более 2000 применений оружия и технических средств обнаружения подводных лодок. Дальние противолодочные самолёты ТУ-142МЗ и вертолёты Ка-27ПС привлекалась к участию в российско-китайском двустороннем военно-морском учении «Морское взаимодейстьвие-2019» в акватории Желтого моря, российско-японскому учению по спасению на море «САРЕКС-2019» в Японском море. Шесть противолодочных самолётов ТУ-142 и Ил-38Н представляли Тихоокеанский флот на Главном военно-морском параде.

Высотные истребители МиГ-31 отрабатывали действия в условиях Арктики, обеспечивали выполнение боевых упражнений в Тихом океане и Охотском море кораблями Приморской флотилии разнородных сил, а также самолётов Дальней авиации. Истребители выполнили ряд ракетных стрельб, которые ранее на ТОФ не проводились.

По итогам прошлого года авиаторы ТОФ получили два переходящих приза Главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

В настоящее время более 20 самолетов и вертолётов морской авиации флота принимают участие в серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.

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