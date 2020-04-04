04.04.2020 (05:00)

Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в четырёх пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии

3 апреля российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в четырёх пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от г.Бергамо в городах Вила-де-Адда, Сан-Пелегрино, Вила-де-Альме, Зогно. Аэрозольными дезинфицирующими растворами обработаны все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений.

Врачами эпидемиологами выработаны рекомендации для руководства и медицинского персонала пансионатов по поддержанию противоэпидемического режима и недопущения распространения инфекции.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная санитарная обработка и дезинфекция 24 пансионатов для пожилых людей в населённых пунктах Ломбардии.

Обработано 29 зданий и сооружений, более 119 тыс. квадратных метров внутренних помещений. Дорог с твёрдым покрытием более 13 тыс. квадратных метров.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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