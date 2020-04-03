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03.04.2020 (14:54)

Инженерно-штурмовые подразделения в ходе сбора в Нижегородской области применили установки разминирования «Змей Горыныч»

В Нижегородской области инженерно-штурмовые подразделения в ходе сбора обеспечили проходы для мотострелковых подразделений через минные поля, применив самоходные реактивные установки разминирования УР-77.

В ходе мероприятия группы разграждения при помощи инженерных машин разграждения ИМР-3М оборудовали пусковые позиции для установок разминирования УР-77. После запуска реактивной ракеты из установки разминирования также применились ИМР-3М для уширения проделанных проходов.

Плановый совместный сбор с военнослужащими инженерно-штурмовых подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации проводится на базе 333-го Центра боевой подготовки Западного военного округа. В мероприятии учувствуют 14 инженерно-штурмовых подразделений со всей России, задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А и бронированные автомобили «Тайфун -К».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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