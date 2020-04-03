03.04.2020 (19:31)

В Кронштадском морском кадетском военном корпусе проанализировано участие воспитанников в инновационных направлениях учебного процесса

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по каналам видеосвязи заслушал профильных руководителей по вопросам довузовского военно-морского образования.

В частности, начальник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса капитан 1 ранга Николай Довбешко доложил главкому ВМФ о том, что, учитывая военно-морскую направленность подготовки кадет, в корпусе поступательно развиваются такие направления, как инновационное судомоделирование, подводная и морская робототехника, баллистика и навигация, создание беспилотных аппаратов, управление ими, безопасность компьютерных сетей.

Кадетские работы уже неоднократно были представлены на Международных военно-техническом форуме «Армия», научно-практической конференции «Юный робототехник» и фестивале инновационных научных идей «Старт в науку».

«В этой области у нас есть достижения. Так, в 2018 году опытный образец многофункциональной воздушной робототехнической системы для кораблей ВМФ получил хрустальный приз научно-практической конференции «Юный робототехник», — заявил капитан 1 ранга Николай Довбешко.

Наставниками кадет в этих работах являются специалисты лучших технических вузов России таких, как Политехнический университет Петра Великого и Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

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