03.04.2020 (15:15)

В рамках выставки на форуме «Армия-2020» РВСН представят новшества военного образования

Впервые в рамках выставки «Военное образование – престиж и инновации» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого продемонстрирует посетителю новейшую систему подготовки офицерских кадров.

Специалистами будут рассмотрены вопросы внедрения современных информационных технологий и искусственного интеллекта в систему подготовки специалистов-ракетчиков.

Помимо новейшей системы подготовки специалистов ракетчиков, филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого проведет «круглый стол» на тему: «Применение новых инфокоммуникационных технологий и средств связи в РВСН».

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 г. в подмосковной Кубинке.

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