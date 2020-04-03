03.04.2020 (15:15)
В рамках выставки на форуме «Армия-2020» РВСН представят новшества военного образования
Впервые в рамках выставки «Военное образование – престиж и инновации» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого продемонстрирует посетителю новейшую систему подготовки офицерских кадров.
Специалистами будут рассмотрены вопросы внедрения современных информационных технологий и искусственного интеллекта в систему подготовки специалистов-ракетчиков.
Помимо новейшей системы подготовки специалистов ракетчиков, филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого проведет «круглый стол» на тему: «Применение новых инфокоммуникационных технологий и средств связи в РВСН».
Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 г. в подмосковной Кубинке.