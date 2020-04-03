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03.04.2020 (18:23)

Танкисты ЗВО в ходе тренировки на полигоне в Нижегородской области организовали ночную танковую засаду

На полигоне Мулино в Нижегородской области завершилась специальная тренировка с военнослужащими отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) по организации скрытых огневых позиций и уничтожению условного противника в ночное время суток.

На первом этапе тренировки экипажи танков Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в лесистой местности полигона. Военнослужащие применили еловые ветки и завалы деревьев для обеспечения более естественной маскировки. По наступлении ночи танкисты получили команду заглушить двигатели и перейти в режим радиомолчания.

При обнаружении бронемашин условного противника с помощью комбинированных ночных прицелов ТПН-4 «Буран-ПА/М» экипажи открыли огонь по целям на расстоянии от 1,5 до 2 тыс. метров. Поразив головную и замыкающую машины колонны бронетехники противника, танкисты ЗВО уничтожили всю оставшуюся технику без возможности отступления или маневрирования.

В стрельбах было задействовано около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники. Тренировка прошла под руководством командира отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО подполковника Андрея Воронкова.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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