03.04.2020 (20:38)

В Ленинградской области инженеры общевойсковой армии ЗВО в рамках полевого выхода разминировали более 30 участков взрывных заграждений

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в ходе полевого выхода произвели дистанционный подрыв более 30 участков минно-взрывных заграждений различного типа.

Мероприятия по обнаружению и разминированию препятствий выполнялись в рамках комплексной задачи. В целях своевременного выхода в назначенный район военнослужащие преодолели скоростной участок специальной трассы в составе колонны на штатной технике. Для преодоления водных преград на пути следования колонны специалистами полка при помощи тяжелых механизированных мостов ТММ-3 было оборудовано более 10 переправ.

Подрыв минных полей был осуществлен при помощи установок разминирования УР-77. На заключительном этапе выполнения комплексной задачи военнослужащим предстояло преодолеть минно-взрывное заграждение по проделанному проходу и приступить к оборудованию огневых позиций для танков и боевых машин пехоты с применением машин МДК-3 и путепрокладчиков БАТ-2.

В выполнении комплексного задания было задействовано 40 единиц военной и специальной техники. На каждом этапе оценивались не только скоростные показатели, но и практические действия обучаемых.

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