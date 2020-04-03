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03.04.2020 (19:00)

В Сербии прошло совещание российских и сербских военных специалистов по определению районов применения прибывшей в республику российской помощи

На аэродроме Батайница (20 км северо-западнее Белграда) под руководством министра обороны Сербии Александра Вулина состоялось первое совместное совещание российских и сербских военных специалистов по определению возможных районов применения прибывшей в республику российской помощи.

В ходе консультаций было предложено использовать российские врачебно-сестринские бригады в населенных пунктах Сербии, в которых сложилась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка — Белград, Чуприя, Валево, Нови Сад, Ниш, Крагуевац, Кикинда.

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации могут быть задействованы для дезинфекции военного городка в городе Бачка Пола, где в настоящее время выявлены случаи заболевания коронавирусом сербских военнослужащих.

4 апреля в Белграде в здании Военно-медицинской академии пройдёт расширенное совещание с участием представителей Минздрава и Минобороны Сербии, на котором будут определены наиболее приоритетные объекты для работы российских военных специалистов и прибывшей техники по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Международная деятельность
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