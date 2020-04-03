Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.04.2020 (13:00)

1

В Московской области на полигоне Алабино отдельный медицинский батальон Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа отработал действия по эвакуации с поля боя условно раненных.

В ходе тренировки медики отработали действия по оказанию первой медицинской помощи как на условно раненных военнослужащих, так и на специальных имитирующих манекенах. Помощь оказывалась с использованием комплекта ранца специального РС-05. Данный ранец позволяет фиксировать поврежденную конечность в полевых условиях, что облегчает процесс эвакуации с поля боя. После проведения эвакуации с поля боя условно раненным оказывали полноценную медицинскую помощь в автоперевязочных машинах АП-2.

Всего в тренировке было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Нижегородской области прошел отборочный этап конкурса «Верный друг» среди кинологов гвардейской танковой армии ЗВО
В ЗВО определили лучших военных медиков в окружном этапе конкурса АрМИ-2020 «Военно-медицинская эстафета»
В Подмосковье началось ротное тактическое учение с разведывательными подразделениями Таманской дивизии
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО накрыли залповым огнем условного противника в ходе окружного этапа конкурса по полевой выучке в Рязанской области

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false