03.04.2020 (13:00)

1

В Московской области на полигоне Алабино отдельный медицинский батальон Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа отработал действия по эвакуации с поля боя условно раненных.

В ходе тренировки медики отработали действия по оказанию первой медицинской помощи как на условно раненных военнослужащих, так и на специальных имитирующих манекенах. Помощь оказывалась с использованием комплекта ранца специального РС-05. Данный ранец позволяет фиксировать поврежденную конечность в полевых условиях, что облегчает процесс эвакуации с поля боя. После проведения эвакуации с поля боя условно раненным оказывали полноценную медицинскую помощь в автоперевязочных машинах АП-2.

Всего в тренировке было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице