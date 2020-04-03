03.04.2020 (16:45)

Специалисты жилищного обеспечения провели интерактивный день открытых дверей для военнослужащих ЗВО в шести регионах России

Специалисты Департамента жилищного обеспечения Минобороны России провели интерактивный день открытых дверей для военнослужащих и командиров воинских частей, соединений и управления общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в шести регионах России.

Для качественного обеспечения военнослужащих своевременной информацией в условиях самоизоляции гарнизонов Центрального Черноземья появились новые формы взаимодействия с органами военного управления и жилищного обеспечения. Каждый военнослужащий и командир может задать специалисту вопрос и получить на него квалифицированный ответ при помощи горячей линии. Также проводятся системный мониторинг развития накопительно-ипотечной системы (НИС) и других форм жилищного обеспечения военнослужащих.

«Такая форма взаимодействия позволяет решать дистанционно вопросы обеспечения жильем. Военнослужащие могут выслать свои документы почтой. Мы в свою очередь можем проверить несистемные ошибки при оформлении документов по направлениям деятельности Департамента (обеспечение постоянным жильем, служебным жильем, НИС и ГЖС)», — заявил начальник второго отдела ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения Минобороны России» Андрей Дергунов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице