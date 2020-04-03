03.04.2020 (18:45)

Главком ВМФ России поблагодарил специалистов ВУНЦ ВМФ за участие в XXIII Московском международном салоне изобретений «Архимед–2020»

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал итоговый доклад начальника Военного учебно-научного центра ВМФ (ВУНЦ ВМФ) вице-адмирала Виктора Соколова об участии специалистов ВУНЦ ВМФ в XXIII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2020», состоявшемся в конце марта в заочном формате.

В конкурсной программе салона приняли участие представители 25 государств и 35 регионов Российской Федерации.

Военным учебно-научным центром ВМФ «Военно-морская академия» были представлены 63 изобретения, относящихся к шести из восьми существующих разделов международной патентной классификации в 10 инновационных направлениях. Изобретения представляли современные технические решения в области традиционной и альтернативной энергетики (новых и возобновляемых источников энергии) и энергосбережения, телекоммуникационных технологий, навигации, машиностроения, трибологии, химмотологии, пожаробезопасности, судостроения и судоподъема, безопасности, защиты и спасения человека.

Как было доложено адмиралу Николаю Евменову, по результатам работы международного жюри (с участием экспертов Всемирной организации интеллектуальной собственности) разработки специалистов ВУНЦ ВМФ завоевали 63 награды, в том числе 41 золотую, 17 серебряных и 5 бронзовых. Также специалисты ВУНЦ ВМФ и их разработки были удостоены специальных призов — медали Всемирной организации интеллектуальной собственности «За изобретательство», специальный приз «Лучший изобретатель салона «Архимед», специальный приз «Кубок регионов» («За активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства в регионе»).

Заслушав доклад по итогам участия в салоне «Архимед-2020», главнокомандующий ВМФ России особо подчеркнул, что результаты участия ВУНЦ ВМФ в мероприятиях салона демонстрируют его абсолютное лидерство в медальном зачете как по количеству наград, так и по их номиналу седьмой год подряд среди всех участников, в том числе, представляющих не только Минобороны России, но и ведущие федеральные университеты, предприятия ОПК и другие организации.

Адмирал Николай Евменов распорядился наградить участников салона «Архимед-2020», провести тщательный анализ участия специалистов ВУНЦ ВМФ в этом мероприятии и распространить опыт в системе военно-морских учебных заведений.

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