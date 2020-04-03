03.04.2020 (19:09)

Военные спасатели ЦВО обеспечат безопасность запуска ракеты-носителя с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-16»

Специалисты поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в обеспечении запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-16».

В обеспечении запуска будет задействовано около 150 военнослужащих, четыре вертолета Ми-8, два самолета Ан-26 и Ан-12, а также 15 единиц наземной техники и четыре экипажа поисково-спасательных машин «Синяя птица». В течение полета 63-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) военные спасатели будут нести дежурство на оперативных аэродромах в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске.

Все специалисты, задействованные в обеспечении запуска космического корабля, прошли барьерную термометрию и тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний, наземная и авиационная техника обработана дезинфицирующими растворами. Кроме того, личный состав поисково-спасательной группы обеспечен индивидуальными средствами защиты и антисептиками.

Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» запланирован в 11:05 МСК 9 апреля 2020 года. На МКС отправятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди.

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