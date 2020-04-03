03.04.2020 (15:25)

Более 40 тыс. военнослужащих, гражданского персонала ВДВ и членов их семей приняли участие в мультимедийном проекте «Дорога памяти»

Более 40 тыс. военнослужащих, гражданского персонала Воздушно-десантных войск (ВДВ) и членов их семей разместили архивные документы своих родных — участников Великой Отечественной войны в мультимедийной галерее «Дорога памяти».

Исторические фотографии с фронта, письма родным и близким, биографические данные фронтовиков и перечни их наград — все эти документы были переданы для оцифровки личным составом соединений и воинских частей ВДВ через отделения военно-политической работы.

Кроме того, значительная часть военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей самостоятельно обращались в мобильные пункты приема информации, расположенные в отделениях почты, районных военных комиссариатах, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также добавляли информацию в разделе на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Уникальный проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских захватчиков.

Все собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, которые впервые будут продемонстрированы широкой общественности в мультимедийном музее на территории Главного храма ВС РФ, который откроется к Дню Победы в парке «Патриот» в Подмосковье.

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