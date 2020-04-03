03.04.2020 (18:43)

Десантники-танкисты из Пскова стали лучшими по итогам отборочного этапа Воздушно-десантных войск конкурса «Танковый биатлон–2020»

На минувшей неделе на полигоне Воздушно-десантных войск (ВДВ) Струги Красные в Псковской области завершился конкурс по полевой выучке среди танковых взводов ВДВ «Танковый биатлон-2020».

За Кубок командующего ВДВ боролись экипажи десантно-штурмовых соединений из Новороссийска, Пскова и Камышина, в составе которых имеются танковые батальоны.

Победитель определился по результатам двух проведенных этапов.

На первом этапе экипажам танков Т-72Б3 в составе танковых взводов предстояло выполнить учебно-боевые задачи с преодолением естественных и искусственных препятствий. Он проводился на танкодроме, где командиры взводов ставили боевую задачу личному составу на предстоящие боевые действия, а затем умело руководили подчиненными, отрабатывая различные тактические вводные.

Второй этап конкурса предполагал преодоление специальной полосы препятствий.

По итогам отборочного конкурса ВДВ первое место безоговорочно заняли хозяева —танкисты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, не оставившие ни единого шанса на победу своим соперникам. На втором месте — представители отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения из Камышина, третьими стали танковые экипажи, представлявшие Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое соединение.

Победитель отборочного этапа — танковый взвод из Пскова — представит ВДВ на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон–2020».

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