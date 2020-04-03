03.04.2020 (18:55)

Кругосветное плавание фрегата «Адмирал Горшков» признано рекордом Вооружённых Сил РФ

Кругосветный поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота по главе с головным фрегатом проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признан одним из главных достижений Вооружённых Сил Российской Федерации в 2019 году, которое занесено в Книгу рекордов ВС РФ.

Фрегат «Адмирал Горшков» в сопровождении спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» и среднего морского танкера «Кама» в период с 26 февраля по 19 августа 2019 года впервые в современной истории выполнил задачи кругосветного похода, совершив заходы в 7 иностранных портов Азии, Африки и Южной Америки. Отряд прошёл через воды всех океанов, 16 морей, Суэцкого и Панамского каналов.

За 176 суток похода североморцы прошли более 42 тысяч морских миль, приняли участие в учении ВМФ России «Океанский щит», а также ряде других практических учений и в Главном военно-морском параде.

В настоящее время фрегат совершает переход в Беломорскую военно-морскую базу, где на предприятиях судоремонтного комплекса он пройдёт плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов, а в дальнейшем проведёт ряд испытаний в Белом море.

Справочно:

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» самый современный боевой корабль Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.

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