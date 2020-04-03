03.04.2020 (17:45)

Российские военнослужащие в Таджикистане отработали метание ручных боевых гранат

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане на занятиях по огневой подготовке израсходовали более 1000 ручных осколочных гранат.

Перед практическими занятиями все военнослужащие изучили материальную часть гранат, их боевые характеристики, требования безопасности и правила обращения с ними, а также отработали приемы и способы броска с помощью учебно-имитационных снарядов.

На полигоне каждый военнослужащий дважды выполнил упражнение по метанию наступательной гранаты из укрытия, поразив мишени, находящиеся в окопе на удалении 25 м. Всего на занятия по огневой подготовке привлекались более 500 военнослужащих, все получили положительные оценки.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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