03.04.2020 (17:13)

Специальное учение подразделения РХБ защиты 201-й военной базы состоялось в Таджикистане

Специальное учение подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 201-й военной базы РФ состоялось на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

Военнослужащие на штатной технике совершили 50-километровый марш по пересеченной местности в район учений. Прибыв на место, специалисты при помощи войсковых приборов химической разведки (ВПХР) проверили наличие в воздухе отравляющих веществ, а также для анализа взяли пробы грунта и воды. После определения степени условной опасности и её границ была развернута сеть постов специальной обработки, на которых осуществили дезинфекцию вооружения и военной техники, работающей в очаге условного заражения.

Также специалисты на полигоне выполнили задачи аэрозольного противодействия средствам разведки и наведения оружия условного противника на российские военные объекты. Всего в ходе трехдневного учения, которое состоялось с 1 по 3 апреля военнослужащие отработали более 15 вводных задач в часто меняющейся обстановке.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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