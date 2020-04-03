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03.04.2020 (18:01)

Российские военные специалисты в Италии провели дезинфекцию и санитарную обработку трёх пансионатов для пожилых людей

Российские военные специалисты в Италии провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Каприате-Сан-Джервазино, Альменко-Сан-Сильвитера, Вальбрембо. Аэрозольными дезинфицирующими растворами обработаны все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений.

Врачами-эпидемиологами выработаны рекомендации для руководства и медицинского персонала пансионатов по поддержанию противоэпидемического режима и недопущения распространения инфекции.

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная санитарная обработка и дезинфекция 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии. Обработано более 80 тыс. квадратных метров внутренних помещений.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Международная деятельность
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