03.04.2020 (16:30)

Министр обороны Сербии поблагодарил Россию за помощь специалистов ВС РФ в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Министр обороны Республики Сербия Александр Вулин выразил слова благодарности Российской Федерации, которая направила своих военных специалистов в Сербию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы очень благодарны Российской Федерации за ту помощь, которую она оказывает», - сказал А. Вулин на церемонии встречи российских военных на аэродроме Батайница.

«Это сотрудничество показывает, что теперь Сербия никогда не будет больше одной. Президенты Александр Вучич и Владимир Путин действительно подружились, и в этой тяжелой ситуации, когда COVID-19 действительно охватил весь мир, Россия помогает именно Сербии. Полезные ресурсы, которые Россия могла бы использовать у себя дома, она отдала Сербии, чтобы мы могли побороть эту болезнь», - отметил Александр Вулин.

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