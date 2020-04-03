Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.04.2020 (16:30)

Министр обороны Сербии поблагодарил Россию за помощь специалистов ВС РФ в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Министр обороны Республики Сербия Александр Вулин выразил слова благодарности Российской Федерации, которая направила своих военных специалистов в Сербию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы очень благодарны Российской Федерации за ту помощь, которую она оказывает», - сказал А. Вулин на церемонии встречи российских военных на аэродроме Батайница.

«Это сотрудничество показывает, что теперь Сербия никогда не будет больше одной. Президенты Александр Вучич и Владимир Путин действительно подружились, и в этой тяжелой ситуации, когда COVID-19 действительно охватил весь мир, Россия помогает именно Сербии. Полезные ресурсы, которые Россия могла бы использовать у себя дома, она отдала Сербии, чтобы мы могли побороть эту болезнь», - отметил Александр Вулин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Сербию прибыл первый самолет с российскими военными специалистами и оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов посетил площадку строительства многофункционального медцентра в Нижнем Новгороде
Российские военные врачи-эпидемиологи совместно с итальянскими коллегами готовятся к работе по приёму пациентов в госпитале Бергамо
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Сербию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Метки:
COVID-19 , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false