03.04.2020 (15:41)

В Сербию прибыл первый самолет с российскими военными специалистами и оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией

Первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на аэродром Батайница (20 километров северо-западнее Белграда, Республика Сербия).

После уточнения и согласования с сербской стороной районов применения бригады военных медиков и специалистов-вирусологов Минобороны России приступят к выполнению задач по оказанию помощи Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее в Республику Сербия вылетели четыре самолета Ил-76 ВКС России Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск Радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

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