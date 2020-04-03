03.04.2020 (14:50)

Снайперы ЦВО на полигоне в Кемеровской области освоили новую методику психологического тренинга

Снайперы общевойскового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе практических занятий на полигоне Юргинский в Кемеровской области освоили новую методику психологического тренинга.

Под руководством специалистов группы психологической работы военнослужащие изучили систему психологических практик, позволяющих повысить уровень концентрации внимания и развить способность противостоять неблагоприятным условиям. Суть тренировки заключается в использовании методов самовнушения и самоконтроля, с помощью которых снайперы могут длительное время находиться в неподвижном состоянии на огневой позиции, не ощущая при этом дискомфорта и усталости, сохраняя устойчивое внимание на объектах местности и ведя непрерывное наблюдение.

Психологи научили военнослужащих контролировать свое психологическое состояние, расслабляя определенные группы мышц, и концентрировать свое внимание на восприятие зрительной информации.

Использования данных методик позволяет снайперам длительное время оставаться невидимыми для противника и выполнять задачи по поражению целей.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской и Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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