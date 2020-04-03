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03.04.2020 (13:59)

Десять модернизированных танков Т-72Б3М получила танковая дивизия ЦВО на Урале

Десять танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками получила гвардейская танковая дивизия Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Челябинской области. Об этом сообщил командующий войсками генерал-полковник Александр Лапин.

«В марте на вооружение гвардейской танковой дивизии ЦВО поступило 10 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа. Данная боевая машина оснащена новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи «Акведук», многоканальным прицелом «Сосна-У» с тепловизором», – сказал генерал-полковник А. Лапин.

Помимо высокой бронезащищенности бортов и кормы, достигнутой использованием противокумулятивных экранов и интегрированных модулей динамической защиты «Реликт», в Т-72Б3М усовершенствована противоминная защита днища и усилена трансмиссия.

Всего в марте 2020 года ЦВО получил около 30 единиц вооружения различной номенклатуры.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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