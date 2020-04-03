03.04.2020 (14:44)

Военные инженеры ЦВО провели подрывы льда на реке Поперечная в Алтайском крае

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа провели подрывные работы на затороопасном участке реки Поперечной в Алтайском крае.

В район возможного подтопления населенных пунктов была направлена подрывная команда, сформированная из специалистов инженерно-саперного подразделения 41-й общевойсковой армии ЦВО. Соответствующее решение принял командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Алтайского края.

Работы по предупреждению образования ледяных заторов проводились в светлое время суток, в семи километрах вверх по течению реки от села Николаевка. Для этого было выделено более 400 кг тротила. Перед подрывами военнослужащие провели инженерную разведку местности, подготовили заряды и лунки для их размещения. Заряды привели в действие с использованием электровзрывной сети.

По прогнозам метеорологов, из-за большого количества снега под угрозой подтопления находятся населенные пункты и объекты инфраструктуры, находящиеся в непосредственной близости к реке Поперечной, а также мосты на федеральной трассе М-9.

Для предотвращения ледяных заторов и подтопления населенных пунктов, в воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, подготовлено 10 подрывных и 4 эвакуационно-спасательных команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры (ПТС-1), санитарные машины с медицинскими работниками. Кроме того, отдельный авиационный полк Центрального военного округа в Толмачево подготовил звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.

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