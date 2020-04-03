03.04.2020 (13:45)

Российские военные врачи-эпидемиологи совместно с итальянскими коллегами готовятся к работе по приёму пациентов в госпитале Бергамо

Мероприятия проходят в больнице города Бергамо имени Папы Джованни 23-го. Российские и итальянские специалисты-анестезиологи и реаниматологи обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале.

Планируется, что в понедельник российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале. Госпиталь рассчитан на 142 пациента. В нём будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

Российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии. Обработано более 80 тыс. квадратных метров внутренних помещений.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций ВС РФ.

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