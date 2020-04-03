03.04.2020 (14:46)

На Балтийском флоте начались контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения

В ходе контрольных проверок, которые будут проходить на Балтийском флоте в течение нескольких недель, экипажи кораблей флота отработают в морских полигонах различные элементы курсовых задач, проведут подготовительные и зачетные учения, в рамках которых выполнят стрельбы по морским, воздушным и береговым целям.

Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, а также самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», «Акация» «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град», минометов «Поднос» и другого вооружения.

В ходе контрольных проверок военнослужащие соединения противовоздушной обороны флота также сдадут нормативы по огневой и специальной подготовке, проведут различные тренировки и учения с использованием зенитных ракетных комплексов различных модификаций.

В рамках мероприятий в частях морской авиации Балтийского флота летный состав продемонстрирует свою индивидуальную подготовленность, способность выполнять задачи по предназначению с практическим применением авиационных средств поражения.

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