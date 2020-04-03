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03.04.2020 (13:40)

Экипажи ударных вертолетов Ми-24П поразили более 20 наземных целей на Урале

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа в рамках летно-тактического учения (ЛТУ) отработали обнаружение и уничтожение более 20 целей, имитирующих наземных силы условного противника на полигоне в Курганской области.

Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и военно-транспортных Ми-8МТВ5-1 вылетели с аэродрома в Челябинской области в район предполагаемого сосредоточения сил противника, отработали вопросы аэронавигации, проведения воздушной разведки, определения координат целей и нанесения огневого поражения.

В ходе проведения разведки были установлены точные координаты условного противника. Вертолеты Ми-8МТВ5-1 и Ми-24П двигались на предельно малых высотах до 50 метров, выполнили маневры по уходу от средств противовоздушной обороны. После визуального обнаружения целей, имитирующих легкобронированную технику противника, экипажи вертолетов совершили пуски неуправляемых авиационных ракет и уничтожили цели с помощью пушечного вооружения.

Особенность ЛТУ заключалась в том, что экипажи выполняли боевые пуски с предельно-малых высот, заходя на цель используя естественные укрытия.

В ходе отработки маневров были задействованы 8 военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1, 4 ударных Ми-24П и поражено более 20 наземных целей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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