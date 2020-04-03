03.04.2020 (11:52)

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов посетил площадку строительства многофункционального медцентра в Нижнем Новгороде

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Нижний Новгород, где на площадке строительства многофункционального медицинского центра проверил ход выполнения работ, а также в режиме видеоконференцсвязи провел селекторное совещание с представителями Военно-строительного комплекса Минобороны России с других площадок в регионах страны.

Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан уже к 20 апреля текущего года. Этот медцентр будет сдан первым из 16-ти строящихся и раньше на 10 дней намеченного срока.

Также в период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники. Следует отметить, что строительство всех 16-ти медицинских центров ведется с опережением графика.

Работы развернуты на строительных площадках в круглосуточном режиме в три смены. На сегодняшний день на всех объектах строительства завершена заливка фундаментов, осуществляется переход к монтажу зданий.

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей ёмкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы», – сказал заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе селекторного совещания.

Строительство многофункциональных медицинских центров ведётся по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Определен соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Тимур Иванов подчеркнул, что «возведение центров – это беспрецедентное по масштабу и срокам строительство ведётся от Калининграда до Камчатки, и наша задача выполнить поручение с высоким качеством в установленный срок».

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