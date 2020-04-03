Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.04.2020 (13:33)

В Приморском общевойсковом объединении прошел конкурс по полевой выучке среди разведчиков ВВО

Лучшие разведывательные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье, приняли участие в конкурсе по полевой выучке среди разведывательных подразделений.

 На полигоне Сергеевский в рамках армейского этапа военнослужащие отработали учебно-боевые задачи.

Выдвинувшись в район боевого применения, войны-разведчики развернули систему наблюдения за условным противникам, корректировали огонь артиллерии, а также удары армейской и штурмовой авиации. После того как военнослужащие провели разведку различными способами и выполнили поставленные задачи, они осуществили последнюю задачу, без потерь вышли в расположение своих войск.

Все задачи довольно сложные и требуют от личного состава разведывательных подразделений отличную физическую подготовленность и слаженную работу в команде.

По итогам конкурса лучший результат показал разведывательный взвод Уссурийского мотострелкового соединения. Он и будет представлять в июле Приморское общевойсковое объединение на окружном этапе, который пройдет в Амурской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие общевойсковой армии ВВО в Бурятии приступили к сдаче контрольной проверки
Экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ провели совместное учение с бомбардировщиками Ту-22м3 дальней авиации ВКС России
В соединении морской пехоты ТОФ на Камчатке завершился конкурс «Воин мира»
Специалисты войск РХБЗ ВВО были проверены боевой учебой на полигоне в Амурской области

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false