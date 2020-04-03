03.04.2020 (13:33)

В Приморском общевойсковом объединении прошел конкурс по полевой выучке среди разведчиков ВВО

Лучшие разведывательные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье, приняли участие в конкурсе по полевой выучке среди разведывательных подразделений.

На полигоне Сергеевский в рамках армейского этапа военнослужащие отработали учебно-боевые задачи.

Выдвинувшись в район боевого применения, войны-разведчики развернули систему наблюдения за условным противникам, корректировали огонь артиллерии, а также удары армейской и штурмовой авиации. После того как военнослужащие провели разведку различными способами и выполнили поставленные задачи, они осуществили последнюю задачу, без потерь вышли в расположение своих войск.

Все задачи довольно сложные и требуют от личного состава разведывательных подразделений отличную физическую подготовленность и слаженную работу в команде.

По итогам конкурса лучший результат показал разведывательный взвод Уссурийского мотострелкового соединения. Он и будет представлять в июле Приморское общевойсковое объединение на окружном этапе, который пройдет в Амурской области.

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