03.04.2020 (09:27)

Военнослужащие общевойсковой армии ВВО в Бурятии приступили к сдаче контрольной проверки

К масштабной контрольной проверке войск общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, будет привлечено около 500 единиц вооружения и военной техники

Особенностью контрольных занятий для мотострелковых подразделений станет демонстрация навыков по уничтожению условного противника на максимальных прицельных дальностях. Огневое поражение будет отработано из различного штатного вооружения, в том числе вооружения современных танков Т-72Б3, зенитных пулеметов ПКТ, станковых автоматических гранатометов АГС-17, пулеметов «Печенег», бесшумных снайперских винтовок ВСС «Винторез».

Для усложнения обстановки стрельбы будут вестись по динамическим целям и мишеням, появляющимся на короткое время.

Кроме того, в ходе проверки танковые подразделения покажут умение одновременного ведения огня с двух фланговых направлений, используя тактические приемы, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов.

В свою очередь военнослужащие соединения связи отработают элемент передвижения колонны техники в городских условиях при сопровождении усиленного подразделения блокирования, выполнят нормативы по развертыванию современных станций и обеспечат непрерывной связью.

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