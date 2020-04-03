Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.04.2020 (16:19)

Подразделения МТО ЮВО в Армении впервые задействовали армейскую авиацию для доставки запасов войскам

На российской военной базе в Армении в рамках тактико-специального учения с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) впервые были задействована армейская авиация. Десантно-штурмовые вертолеты Ми-8МТВ авиабазы Эребуни ЮВО обеспечили экстренную доставку запасов боеприпасов, вещевого, продовольственного обеспечения на полигоны Алагяз и Камхуд.

В ходе проведения розыгрыша основных тактических действий подразделения МТО отработали различные виды тылового обеспечения подразделений по доставке боеприпасов, горюче-смазочных материалов (ГСМ), продовольствия, вещевого имущества, эвакуации и восстановления вооружения и военной техники. Также была отработана эвакуация условно раненых военнослужащих с поля боя.

В рамках учения отрабатывался полный перечень тактических действий и маневров в обороне и наступлении, с выполнением задач в горно-скалистой  местности в дневное и ночное время суток.

В тактическом учении было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В ходе контрольной проверки впервые оценили мастерство контрснайперской борьбы подразделений спецназа ЮВО
В текущем году более 2,5 тыс. военнослужащих по контракту поступили на военную службу в соединения и воинские части ЮВО
В Крыму проходит двустороннее учение сил авиации и ПВО Черноморского флота и Южного военного округа
В Армении танкисты и артиллеристы ЮВО впервые выполнили зачетные стрельбы в рамках двустороннего учения

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false