03.04.2020 (16:19)

Подразделения МТО ЮВО в Армении впервые задействовали армейскую авиацию для доставки запасов войскам

На российской военной базе в Армении в рамках тактико-специального учения с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) впервые были задействована армейская авиация. Десантно-штурмовые вертолеты Ми-8МТВ авиабазы Эребуни ЮВО обеспечили экстренную доставку запасов боеприпасов, вещевого, продовольственного обеспечения на полигоны Алагяз и Камхуд.

В ходе проведения розыгрыша основных тактических действий подразделения МТО отработали различные виды тылового обеспечения подразделений по доставке боеприпасов, горюче-смазочных материалов (ГСМ), продовольствия, вещевого имущества, эвакуации и восстановления вооружения и военной техники. Также была отработана эвакуация условно раненых военнослужащих с поля боя.

В рамках учения отрабатывался полный перечень тактических действий и маневров в обороне и наступлении, с выполнением задач в горно-скалистой местности в дневное и ночное время суток.

В тактическом учении было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация.

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