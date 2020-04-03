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03.04.2020 (17:14)

Морская пехота КФл на учении в Дагестане продемонстрировала навыки использования ночных прицелов

В ходе двустороннего тактического учения (ДРТУ) подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполнили учебные стрельбы ночью с применением прицелов ночного видения.

Ротные тактические группы провели розыгрыш ДРТУ на полигоне Аданак в Дагестане.

Стрельба по мишеням велась из штатного оружия личного состава подразделений и бронетранспортёров БТР-82АМ с использованием приборов ночного видения, которые позволяют вести прицельный огонь и свободно совершать перемещение в ходе боя. Кроме того, были выполнены нормативы по ведению огня боевых машин с места из окопов и на ходу при выполнении манёвров. Стрельбу в ночных условиях производили боевыми трассирующими снарядами.

Ночные условия позволяют качественно подготовить личный состав подразделений морской пехоты необходимым навыкам ориентирования на местности, инженерного оборудования и маскировки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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