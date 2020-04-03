03.04.2020 (14:30)

Модернизированные бронированные ремонтно-эвакуационные машины задействовали морские пехотинцы на учении в Дагестане

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии на учении в Дагестане совершили марш в район восстановления боеспособности, задействовав бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ-К).

Эвакуацию условно повреждённой военной техники на марше около 10 км в рамках двустороннего ротного тактического учения впервые выполнили машины БРЭМ-К на базе бронетранспортёра БТР-80.

Всего на этапе ДРТУ было задействовано порядка 6 машин БРЭМ-К и эвакуировано в учебных целях около 12 единиц ВВТ.

Справочно:

Машина БРЭМ-К обеспечивает возможность вытаскивания застрявших повреждённых бронемашин с последующей их буксировкой к месту сбора или ремонта. Ремонтная машина защищена от обстрела из стрелкового оружия, вооружена пулемётом с боезапасом 1500 патронов, а также оснащена системой постановки дымовой завесы.

Восстановление боеспособности заключается в проведении мероприятий по обслуживанию и ремонту вооружения, военной техники (ВВТ), поддержании высокой боевой слаженности подразделений их своевременной укомплектованности личным составом, обеспечении всем необходимым для боя и способности в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевых задач.

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