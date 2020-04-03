03.04.2020 (12:15)

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Сербию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Первый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с российскими военными специалистами и оборудованием на борту вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Самолет доставит на аэродром Батайница (20 километров северо-западнее г. Белград, Республика Сербия) передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

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