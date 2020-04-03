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03.04.2020 (11:50)

Министром обороны РФ даны указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 3 апреля с.г., помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В настоящее время на военном аэродроме Чкаловский сосредоточены и находятся в готовности к переброске самолетами Ил-76 ВКС России в Сербию восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных современным медицинским оборудованием и имуществом, а также отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты, предназначенный для проведения дезинфекционных мероприятий с комплексами анализа патогенных материалов, аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений и необходимым запасом дезинфектантов.

Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Международная деятельность
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