03.04.2020 (11:50)

Министром обороны РФ даны указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 3 апреля с.г., помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В настоящее время на военном аэродроме Чкаловский сосредоточены и находятся в готовности к переброске самолетами Ил-76 ВКС России в Сербию восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных современным медицинским оборудованием и имуществом, а также отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты, предназначенный для проведения дезинфекционных мероприятий с комплексами анализа патогенных материалов, аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений и необходимым запасом дезинфектантов.

Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице