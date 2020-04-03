03.04.2020 (12:08)
В ходе контрольной проверки впервые оценили мастерство контрснайперской борьбы подразделений спецназа ЮВО
Снайперы соединения спецназа ЮВО, дислоцированного на Кубани, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения впервые сдали зачет по владению приемами контрснайперской борьбы в условиях горно-лесистой местности.
Военнослужащие осуществляли поиск и наблюдение, скрытно перемещались по местности и производили точечные выстрелы в условиях воздействия снайперов «противника».
Разведка целей и определение расстояния до них осуществлялась с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3 и тепловизионных прицелов 1П-140-2.
На контрольных занятиях личный состав также выполнил боевые стрельбы из снайперских винтовок СВД-М и СВ-98. Максимальная дальность до мишеней составляла 1200 м.