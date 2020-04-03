03.04.2020 (11:20)

В текущем году более 2,5 тыс. военнослужащих по контракту поступили на военную службу в соединения и воинские части ЮВО

Более 2,5 тыс. военнослужащих по контракту поступили на военную службу в соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) в текущем году.

Перед заключением контракта будущие военные профессионалы в обязательном порядке прошли специальные сборы с «курсом выживания», где осваиваили тактическую, огневую, разведывательную, инженерную, военно-медицинскую, физическую подготовку, военную топографию на базе учебных центров военного округа.

Количество воинских частей, комплектуемых военнослужащими по контракту, растет. Контрактников направляют в подразделения армейского спецназа, разведки, экипажи боевых кораблей на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, а также в отдельные подразделения ПВО, связи и радиоэлектронной борьбы.

В настоящий момент прием заявлений для желающих поступить на военную службу по контракту организован на странице официального сайта Минобороны России. Также дистанционно кандидаты могут пройти предварительное профессиональное тестирование.

Всего в 2020 году на военную службу по контракту в войска ЮВО планируется отобрать около 20 тыс. граждан.

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