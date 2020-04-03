03.04.2020 (10:45)

В Армении танкисты и артиллеристы ЮВО впервые выполнили зачетные стрельбы в рамках двустороннего учения

В Армении на полигоне Алагяз танковые экипажи и артиллерийские расчеты российской военной базы впервые провели зачетные стрельбы в составе разведывательного огневого комплекса в рамках двустороннего тактического учения.

Танкисты и артиллеристы из состава ротных тактических групп поразили цели условного противника из танков, самоходных гаубиц, минометов и реактивных систем залпового огня. Точность поражения целей обеспечили данные беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

Личный состав отработал ведение огня с подготовленных и неподготовленных позиций, с места и многократной сменой огневых позиций.

Танкисты и артиллеристы ЮВО выполнили более 50 задач по огневому поражению целей, имитирующих бронетехнику и огневые средства условного противника, расположенные на дальности от 1 до 20 км в горной местности.

Результаты зачетных стрельб оценила комиссия соединения, назначенная для контрольной проверки подразделений за зимний период обучения.

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