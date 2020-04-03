03.04.2020 (09:05)

На вооружение мотострелковой дивизии ЮВО в Ростовской области поступили 152-мм гаубицы «Мста-Б»

Гаубичный дивизион вновь сформированного мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, оснащен 152-мм гаубицами «Мста-Б».

Новые буксируемые орудия артиллеристы освоили в период лагерного сбора ракетных войск и артиллерии в марте текущего года. В настоящее время расчеты гаубиц «Мста-Б» выполняют зачетные стрельбы в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Гаубица «Мста-Б» предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники. Максимальная дальность стрельбы гаубицы – до 30 км. Расчёт орудия составляет 8 военнослужащих.

Всего с начала года в войска ЮВО поступило более 110 единиц современных видов вооружения и военной техники.

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