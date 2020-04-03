03.04.2020 (11:02)

В Крыму проходит двустороннее учение сил авиации и ПВО Черноморского флота и Южного военного округа

Экипажи самолетов Морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и боевыми расчётами дивизионов зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-400 «Триумф», базирующимися на Крымском полуострове, принимают участие в двустороннем учении авиации и ПВО ЮВО.

Учение проходит под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Учебно-боевые мероприятия проводятся в несколько этапов, в ходе которых лётчики отрабатывают организацию выполнения боевых упражнений с наступательными и оборонительными целями.

По замыслу учения, силы авиации и ПВО, дислоцированные в Крыму, выполняют задачи по противовоздушной обороне полуострова, а авиация, базирующаяся на аэродромах ЮВО на материке, выполняет действия наступательного характера.

Подразделения в наступлении стремятся к завоеванию господства в воздухе, отрабатывают нанесение бомбовых и ракетных ударов по мишенным позициям на межвидовом полигоне Опук.

Экипажи самолётов ЧФ и ЮВО в обороне, действуя с аэродромов в Крыму, осуществляют прикрытие боевых расчётов ЗРК С-400 «Триумф» и выполняют задачи по отражению массированного ракетного авиаудара (МРАУ) условного противника.

В свою очередь, аэродромные службы противоборствующих сторон учения отрабатывают различные способы восстановления боеспособности авиационной техники и лётного состава с применением нестандартных подходов.

Практические действия сил фиксируются комплексами объективного контроля в районе боевого применения. Анализ данных, от средств контроля будет использован командованием ЮВО при оценке эффективности действий сил.

В двустороннем учении авиации ЮВО задействовано более 20 самолётов, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ.

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