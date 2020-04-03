03.04.2020 (09:50)
Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота включён в книгу рекордов Вооружённых Сил Российской Федерации
Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота включён в книгу рекордов (достижений) Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) с формулировкой – 50 лет в составе Военно-Морского Флота.
Соответствующий сертификат о внесении корабля в Перечень рекордов ВС РФ был вручен накануне командованию Черноморского флота.
Главным достижением корабля стало двукратное превышение проектного срока службы.
В 2019 году сторожевому кораблю «Сметливый» исполнилось 50 лет с момента подъёма флага и включения в корабельный состав ВМФ.
Решение о внесении корабля в список рекордсменов было принято в конце декабря прошлого года на заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации в Москве.
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