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03.04.2020 (05:00)

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами проходят подготовку перед началом работы по приёму пациентов в полевом госпитале г.Бергамо

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Мероприятия проходят в больнице города Бергамо имени Папы Джованни 23-го. Российские и итальянские специалисты-анестезиологи и реаниматологи обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале.

Планируется, что в понедельник российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале. Госпиталь рассчитан на 142 пациента. В нём будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

Российские военные врачи эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии. Обработано более 80 тыс. квадратных метров внутренних помещений.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
COVID-19
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