03.04.2020 (05:00)
Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами проходят подготовку перед началом работы по приёму пациентов в полевом госпитале г.Бергамо
Мероприятия проходят в больнице города Бергамо имени Папы Джованни 23-го. Российские и итальянские специалисты-анестезиологи и реаниматологи обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале.
Планируется, что в понедельник российские и итальянские медицинские бригады начнут совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале. Госпиталь рассчитан на 142 пациента. В нём будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.
Российские военные врачи эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии. Обработано более 80 тыс. квадратных метров внутренних помещений.
В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.