03.04.2020 (07:15)

Экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ провели совместное учение с бомбардировщиками Ту-22м3 дальней авиации ВКС России

В ходе серии тактических учений группировки сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в дальней морской зоне, которые проводятся в акваториях Японского, Охотского морей и Тихого океана, истребительная авиация ТОФ отработала совместные действия с дальними сверхзвуковыми бомбардировщиками Ту-22мЗ дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС).

В ходе учения экипажи четырех самолётов Ту-22мЗ выполнили полёты над акваторией Охотского моря. Пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота с аэродрома Елизово в ходе учения обеспечила сопровождение бомбардировщиков в зоне ответственности флота.

Далее самолёты ТОФ отработали перехват воздушных целей. В этом эпизоде Ту-22мЗ выступили в роли условного противника.

Второй паре истребителей МиГ-31БМ была поставлена задача сорвать замыслы противоборствующей стороны. Перехватчики обнаружили группу самолётов и атаковали её. В ходе воздушного боя МиГ-31 ТОФ лишили «противника» истребительного прикрытия, а затем, успешно осуществили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух».

Действия сил ТОФ по плану учений продолжается.

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