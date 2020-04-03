03.04.2020 (07:01)
В соединении морской пехоты ТОФ на Камчатке завершился конкурс «Воин мира»
На Камчатке в соединении морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России завершился отборочный этап конкурса по полевой подготовке «Воин мира».
Участники соревновались в пяти дисциплинах: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер» («Сударыня») и «Эрудит». Победители всех этапов продемонстрировали хорошую физическую подготовку, высокий навык обращения со стрелковым и холодным оружием, а также умения метать ручные осколочные гранаты на точность и дальность. Помимо этого, военнослужащие преодолели полосу препятствий, соревновались в стрельбе из автомата Калашникова и выполнили нормативы по огневой подготовке.
Также участники продемонстрировали знания военной истории, раскрыли перед членами жюри творческие таланты в области вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, декламации и театрального искусства.
Команды формировались из всех подразделений соединения и состояли из 4 военнослужащих, в том числе женщин.
Конкурс «Воин мира» входит в программу Армейских международных игр. Это одно из зрелищных соревнований армейских игр, где военнослужащие показывают не только свой профессионализм, но и всестороннее интеллектуальное и творческое развитие.