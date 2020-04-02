02.04.2020 (20:55)

Количество призывников в ЦВО для комплектования научных рот увеличилось в три раза

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, выполнили первые в зимнем периоде обучения боевые стрельбы зенитными ракетами на полигоне Капустин Яр.

Расчеты комплексов уничтожили две скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах. Цели были уничтожены прямым попаданием боевой части ракет.

Личный состав расчетов ЗРК «Тор-М2» освоил заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей.

Стрельбы стали завершающим этапом лагерного сбора зенитчиков в Астраханской области, в которых было задействовано 50 единиц вооружения и военной техники.

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