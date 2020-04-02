Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.04.2020 (20:55)

Количество призывников в ЦВО для комплектования научных рот увеличилось в три раза

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, выполнили первые в зимнем периоде обучения боевые стрельбы зенитными ракетами на полигоне Капустин Яр.

Расчеты комплексов уничтожили две скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах. Цели были уничтожены прямым попаданием боевой части ракет.

Личный состав расчетов ЗРК «Тор-М2» освоил заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей.

Стрельбы стали завершающим этапом лагерного сбора зенитчиков в Астраханской области, в которых было задействовано 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
150 юношей из регионов Сибири, Урала и Поволжья отправятся служить в Президентский полк
Военные провели подрывы льда в Татарстане для недопущения подтопления трех населенных пунктов
Призывники и граждане, имеющие отсрочку от службы, будут приниматься раздельно в ходе весеннего призыва 2020 года
Транспорт для доставки призывников на призывные и сборные пункты пройдет специальную дезинфекцию

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false